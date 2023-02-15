Через стратегічні прорахунки у війні проти України, військово-промислове виробництво РФ переживає складні часи.

В Російській Федерації спостерігається падіння військово-промислового виробництва зброї, необхідної для війни проти України.

Про це у мікроблозі Twitter повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зокрема, 9 лютого 2023 року заступник голови російської ради безпеки Дмитро Медведєв закликав збільшити виробництво російських танків під час відвідування заводу транспортного машинобудування в Омську. Ця заява з'явилася після декількох публічних коментарів президента РФ Володимира Путіна із закликом до оборонної промисловості краще підтримати "спеціальну воєнну операцію".

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"12 січня 2023 року на зустрічі, яка транслювалася по телебаченню, Путін жорстко критикував заступника прем'єр-міністра Дениса Мантурова, відповідального за оборонну промисловість, що той "валяє дурня". Це було одне з найбільших публічних обурень президента після вторгнення", - повідомляє розвідка.

"Високопоставлені російські лідери, імовірно, усвідомлюють, що військово-промислове виробництво держави стає критично вразливим, що посилюється стратегічними і операційними прорахунками вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, майже напевно відбувається падіння виробництва, що не відповідає вимогам міністерства оборони РФ із забезпечення воєнної кампанії проти України і відновлення довготермінових оборонних потреб.

Нагадаємо, що ще британська розвідка ще у травні 2022 року заявляла, що Росії потрібно буде багато часу та коштів, щоб відновити свою армію після війни проти України.

Війна знищує російський ВПК

Майже рік війни в Україні фактично знищив російський військово-промисловий комплекс. Через санкції росіяни не можуть у промислових масштабах поповнювати арсенал своєї армії.

За словами експертів, після застосування санкцій у РФ швидкість відтворення і виробництва нової техніки зменшилася рази в два, ВПК заточений на реанімацію старої техніки, яка є на зберіганні. При цьому українські війська знищують в 2-3 рази більше техніки, ніж окупанти встигають відновлювати. Прогнозують, що у найближчі півроку росіяни точно зіткнуться з повною відсутністю важкої техніки.

Згодом російський диктатор Володимир Путін призупинив дію держпрограми виробництва зброї, на яку з федерального бюджету було виділено 20 трлн рублів за останні 10 років.

Тим часом Росія намагається купити зброю за кордоном, але для торговців зброєю, які співпрацюють з окупантами підготували санкції. Зокрема, кілька днів тому Міністерство фінансів США ввело обмеження проти 10 фізосіб і 12 компаній, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом. Санкції торкнулися громадян Латвії, Сінгапуру, Росії, Ізраїлю, Узбекистану і Кіпру, а також компаній з Сінгапуру, Ізраїлю, Латвії, Кіпру та Болгарії.

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