Зеленський також додав, що необхідно щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію.

Російські окупанти на сьогодні перебувають у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Проте тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій.

Президент Володимир Зеленський наголосив у своєму вечірньому відеозверненні, що Україна має продовжувати працювати над посиленням стійкості та зберігати єдність в прагненні забезпечення нашиї захисників необхідним озброєнням.

"Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити перебіг війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють. Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо: посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням – нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони", – зазначив глава держави.

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Також, за його словами, необхідно щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію. Зеленський наголосив, що ворог має вийти з цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях.

"Це важке завдання для нас. Але ми повинні його виконати", – заявив президент.

Що чекає на РФ після програшу у війні

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що Росія наразі перебуває в дуже складній ситуації. Він прогнозує, що на РФ чекають найгірші сценарії після закінчення війни і не лише через програш, а й через недалекоглядну внутрішню політику.

Водночас рофесор політології Університету Рутгерса в Нью-Йорку Олександр Мотиль вважає, що світ має готуватися до можливого розпаду Росії, на який не зможуть вплинути ні Захід, ні російський диктатор Володимир Путін. За його словами, існують різні сценарії того, що може статися в Росії після того, як її поразка в Україні стане ще більш зрозумілою.

При цьому опитування The Atlantic Council свідчить про те, що значна частина провідних експертів із зовнішньої політики вважає, що Росія стане державою-невдахою або розпадеться до 2033 року.

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