За його словами, завдяки HIMARS та іншим озброєнням від партнерів, українські військові стають сильнішими з кожним днем.

Для російських військ ситуація неминуче буде погіршуватися хоча б з однієї простої причини, що всі чотири основні переправи через Дніпро - два автомобільні мости і два залізничних - повністю виведені з ладу.

Таку заяву зробив російський терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) в YouTube, коментуючи ситуацію поблизу Херсона.

За його словами, ЗСУ постійно оновлюють пошкодження мостів, завдаючи по них додаткові удари, щоб не дати можливості їх відремонтувати.

"Відповідно, все постачання нашого угруповання і населення Херсона на правому березі Дніпра тримається на декількох поромних переправах - одній цивільній і трьох військових. Можна влаштувати ще кілька переправ, але стільки техніки, озброєння, боєприпасів, продовольства скільки перекидалося по стаціонарних мостах все одно перекинути не вийде. Так чи інакше поступово противник буде тиснути", - упевнений Гіркін.

Він зазначив, що весь серпень пройшов фактично в боях на Херсонському фронті.

"Противник засипає HIMARS: одиночними ракетами, пакетами практично будь-які цілі. Якщо спочатку удари наносилися по великих складах боєприпасів, по базах (включаючи кримські), то зараз він не соромиться витрачати пакети цих досить дорогих і точних ракет фактично на будь-яку велику ціль, включаючи навіть мало не окремі танки, взводні опорні пункти, колони. Фактично противник досяг там за рахунок HIMARS не просто паритету в артилерії, а навіть отримав в певному сегменті перевагу. Якщо в ствольній артилерії як і раніше у нас є деякі переваги, то в високоточних ракетах перевага вже в противника. При чому перевага відчутна не на рівні моїх диванних розмов, а на рівні життів наших солдатів і справності нашої військової техніки. Поставки боєприпасів і техніки задарма не пройшли", - скаржиться Стрєлков.

За прогнозами терориста, після деякої оперативної паузи користуючись своєю приблизно триразовою перевагою в живій силі на даному фронті українські війська зроблять чергові атаки, щоб завдати окупантам поразки.

"Принаймні частина військовослужбовців (РФ - УНІАН), в тому числі і офіцерів, не відчувають великого оптимізму з приводу розвитку подій на даному фронті. В першу чергу, тому що, як і на інших фронтах, не бачать з боку нашої держави і військового керівництва адекватних дій згідно з ситуацією, що складається. Поповнення вони отримують критично мало, в першу чергу в живій силі. Плинність кадрів (масові звільнення контрактників) триває, а противник продовжує посилюватися з кожним тижнем - це факт", - говорить Стрєлков.

Раніше стало відомо, що ЗСУ почали наступальні рухи на ряді напрямків півдня України. На одному з них російські окупанти були змушені тікати прямо з поля бою. Інформацію про активізацію боїв підтвердили в ОК "Південь".

Стрєлков не одноразово активно критикував російське військове керівництво через успіхи ЗСУ, а також висловлював невдоволення рішенням влади РФ сформувати і відправити на фронт "добровольчі батальйони" з регіонів.

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