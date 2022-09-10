Для "страждальців", які "тікають від розправ київського режиму" шукають їжу, намети та обігрівачі.

Колаборанти, які погодилися на співпрацю з російськими окупантами у Куп'янську, Балаклії та Ізюмі Харківської області, масово тікають в РФ на тлі звільнення міст.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Зрадники тікають до кордонів з РФ на захопленій території Харківщини, а також їдуть в "ЛНР" та ночують на так званих пунктах пропуску. Пропагандисти просять привозити обігрівачі, їжу та воду для зрадників України. Схоже, Росія неохоче пускає їх на свою територію.

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"Ці люди тікають від розправ київського режиму. Вони нам довірилися і їм поки що нікуди йти. Там потрібні намети, пункти обігріву, точки доступу до інтернету для зв'язку з рідними, їжа та вода, та й просто допомога та підтримка", - написав один з російських пропагандистів.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, атакували військові та цивільні об'єкти й захоплювали населені пункти, зокрема, в Харківській області

Армія України дає гідну відсіч окупантам й наприкінці серпня пішла у контрнаступ. 9 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що наші воїни на Харківщині звільнили понад 30 населених пунктів.

Вчора стало відомо, що Збройні сили України, ймовірно, протягом наступних 72 годин звільнять Куп'янськ від російських окупантів.

А сьогодні британська розвідка повідомила, що українські частини тепер загрожують Куп'янську і його захоплення буде значним ударом для Росії.

Як заявив військовий експерт Олег Жданов, звільнення Куп'янська від окупантів є дуже важливим для ЗСУ, оскільки це повністю переріже логістику ізюмського угруповання російських військ.

Радниця голови ОВА Наталія Попова підтвердила, що українські військові звільнили від російських окупантів Куп’янськ на Харківщині.

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