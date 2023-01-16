Колаборант Балицький сумнівається в можливостях росіян почати "звільнення" області взимку.

Російські окупанти підтвердили дані української розвідки про підготовлюваний наступ в Запорізької області.

Гауляйтер Євген Балицький заявив в ефірі російських ЗМІ, що бої за Запорізьку область можуть відновитися навесні. Він також повторив тезу російської пропаганди про те, що нібито РФ не веде загарбницьку війну проти України, а протистоїть "колективному Заходу".

"Віримо в те, що навесні, напевно, приступимо до звільнення Запорізької області в повному обсязі. Раніше я не думаю, що це може статися. Ми знаємо, які сили нам протистоять – весь колективний Захід, який себе називає цивілізованим", – сказав Балицький.

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Ситуація на Заорізькому напрямку

Під час повномасштабної війни проти України РФ змогла окупувати близько 60% території Запорізької області. Зокрема, під окупацією найбільші міста області – Мелітополь, Бердянськ, Токмак. Окуповано й Енергодар – місто-сателіт Запорізької АЕС. 23-27 вересня окупанти провели фейковий референдум про приєднання окупованих територій до РФ, після чого було здійснено спробу анексії.

Контрнаступ на цьому напрямку ЗСУ ще не проводили. Як зазначав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, українські військові тут готуються до контрнаступу, планомірно знищуючи живу силу і техніку окупантів.

Протягом останніх тижнів окупанти посилювали свої війська на цьому напрямку. В Мелітополь, зокрема, прибули "кадирівці". ЗСУ дедалі частіше завдають ударів по скупченнях окупантів, зосереджуючись на тому, щоб паралізувати рух ворога та його оборонний потенціал. На тлі почастішання атак окупаційна "адміністрація" почала з новою силою почали полювати на учасників українського опору.

Голова Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Ерін напередодні зазначав, що на Запорізькому напрямку російські окупанти отримали "певне посилення". Вони можуть готуватися прийняти удар ЗСУ, щоб потім перейти в контрнаступ.

В українській розвідці також повідомляли, що РФ може почати новий наступ в Запорізькій області. Збільшення інтенсивності боїв очікують між весною і влітку, так як армії РФ непросто перекидати війська.

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