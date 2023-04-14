На фронті залишається чотири найбільш гарячі ділянки, де росіяни намагаються наступати.

Попри високі втрати, російський агресор продовжує спроби наступати на чотирьох оперативних напрямках фронту - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні за підсумками минулої доби.

"Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби, завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та героїзму наших воїнів, було відбито 49 атак противника", – йдеться у повідомленні.

Так, на Лиманському напрямку до наступальних дій ворог вдався поблизу населених пунктів Діброва і Білогорівка. Успіхів окупанти там не досягли. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за саме місто. Крім того противник безуспішно атакував в районах Богданівки і Предтечино.

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Під Авдіївкою російська армія намагалася атакувати в напрямку Сєверного, одночасно обстрілюючи прилеглі населені пункти. На Мар'їнському напрямку українським захисникам довелося відбивати численні ворожі атаки поблизу самої Мар'їнки.

Решта ділянок фронту залишалися відносно спокійними - без спроб наступати з боку противника.

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Згідно з оцінками Інституту вивчення війни, російська армія більше не здатна вести масштабні наступи одночасно на декількох ділянках фронту. Росіянам доводиться маневрувати ресурсами, щоб підтримувати високі темпи хоча б на одній ділянці.

Коментуючи всіма очікуваний контрнаступ ЗСУ, секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що керівництво армії має кілька варіантів розвитку подій. При цьому він закликав не чекати повної перемоги за підсумками цього контрнаступу.

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