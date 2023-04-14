Сьогодні "друга армія світу" може масштабно штурмувати або Бахмут, або Авдіївку, але не обидва міста відразу.

Російська армія більше не здатна проводити кілька наступальних операцій паралельно і зосереджує зусилля на Бахмуті. Таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу України Олексія Громова, який напередодні повідомив про перекидання російських військ з-під Авдіївки в район Бахмута. Саме там країна-агресор зараз зосередила основні наступальні зусилля.

"Заява Громова підтверджує давню оцінку ISW про те, що російські збройні сили в їх нинішньому вигляді не здатні проводити великомасштабні одночасні наступальні кампанії на декількох напрямках", – йдеться у зведенні Інституту.

Відео дня

Ситуація в Бахмуті

За словами заступника голови Міноборони Ганни Маляр, у Бахмуті окупанти щодоби здійснюють до 50 штурмів. Ситуація в місті залишається складною, але контрольованою.

Приватна армія "Група Вагнера", яка активно використовується в боях за Бахмут, щодня втрачає своїх бойовиків. На думку російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, за таких темпів ліквідації окупантів, кадрового складу "вагнерівців" вистачить на кілька тижнів.

Вас також можуть зацікавити новини: