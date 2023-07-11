Наразі важкі бої тривають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Українські військові продовжують тримати оборону та відбивати атаки російських окупантів одразу на кількох напрямках. Російські загарбники й надалі зосереджують основні сили на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Як повідомили у Генштабі, на цих ділянках фронту наразі тривають важкі бої. Протягом доби там відбулося 17 бойових зіткнень. Так, на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. На Авдіївському – стримують наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського.

Крім того, сьогодні на Лиманському напрямку російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області, а на Шахтарському – в районі Благодатного.

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"На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. А на Мар’їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка", – розповіли у Генштабі.

Війна в Україні: актуальні новини

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ звільнили від початку літа приблизно стільки ж території, скільки російські загарбники захопили за півроку. Зазначається, що українські воїни відбили понад 250 квадратних кілометрів територій.

За даними Міноборони, за добу українські військові на південному напрямку звільнили ще понад 10 кв. км територій, а на сході - 4.

Крім того, у Бахмуті вже декілька днів українські оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута.

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