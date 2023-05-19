Постраждалих внаслідок повітряної атаки РФ немає.

У Львові російські ударні дрони "Shahed" іранського виробництва атакували обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram.

Він розповів подробиці про вибух, який було чутно у Львові близько 4 години ранку.

"За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували шахедами", - повідомив Садовий. Водночас, як зазначив мер, постраждалих немає.

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Масована атака РФ 19 травня 2023 року - останні новини

У ніч на 19 травня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Вибухи прогриміли у Києві, Кривому Розі, Рівненській і Львівській областях.

По Києву окупанти запустили дрони у "кілька хвиль", усі БПЛА, які рухалися в бік столиці, знищено. Вказується, що це вже 10-та атака РФ на Київ з початку травня.

У Кривому Розі цієї ночі ворог вдарив по приватному промисловому підприємству (будівля зазнала суттєвих руйнувань) та влучив у адмінбудівлю. Є постраждалі.

Генштаб уточнює, що минулої доби російські окупанти завдали 39 ракетних, 39 авіаційних ударів по Україні. Також було скоєно 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

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