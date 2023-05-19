Цiєї ночі у місті пролунало кілька вибухів.

В ніч на 19 травня російські окупанти завдали чергового удару по території України. Низка вибухів пролунала у Кривому Розі.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог влучив в приватне підприємство та адміністративну будівлю. Є постраждалі.

"Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi. Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь. Через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", – повідомив він.

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Голова районної військової адміністрації Олександр Вілкул уточнив, що було 4 влучення.

"Вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи в нашому місті працюють стабільно", – додав він.

Обстріли України 19 травня - що треба знати

В ніч на 19 травня російські загарбники завдали удару по Україні, зокрема, використовуючи дрони-камікадзе.

Вибухи лунали в низці регіонів України. Київщину РФ атакувала дронами-камікадзе "кількома хвилями", всі ворожі цілі збиті силами протиповітряної оборони.

Також дронами Shahed атаковано Львівську область, в регіоні працювала ППО, постраждалих немає.

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