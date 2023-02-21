Наразі при навчальних закладах створюють "дільниці оповіщення", які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам.

У Росії готуються до масової мобілізації студентів очної форми навчання. Набір "гарматного м'яса" в РФ ймовірно будет проведено до 1 квітня.

"У Росії проводяться заходи щодо забезпечення проведення чергової хвилі мобілізації. Наразі активно нарощуються можливості із забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів. Для цього створюються так звані "дільниці оповіщення", які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці розповіли, що, зокрема, керівництвом Новосибірського державного педагогічного університету, Томського політехнічного університету, Томського державного педагогічного університету видано документи, які зобов’язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на "дільницях оповіщення".

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До цієї роботи планується залучати громадян, які офіційно не підлягають мобілізації. При цьому, в Томському політехнічному університеті включення до складу "дільниць" відбувається без згоди або навіть попереднього інформування визначених студентів та співробітників. Керувати "дільницями" призначаються представники вищого керівництва учбових закладів.

ГУР звертає увагу, що для проведення чергової хвилі мобілізації в РФ не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену в вересні 2022 року "часткову мобілізацію" офіційно так й не було завершено.

"Імовірно мобілізацію буде проведено до 1 квітня – початку весняного призову на строкову службу. У разі необхідності початок призову може бути відстрочений", - додають у розвідці.

Мобілізація в Росії - що відомо

Президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні перед повномасштабним вторгнення в Україну заявив, що строковики "не братимуть участі у "спеціальній військовій операції".

Але ситуація в Україні обернулася не на користь Кремлю, тому восени 2022 року в Росії оголосили "часткову мобілізацію", яка в прихованому вигляді триває досі.

У січні 2023 року глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Кремль готується оголосити другу хвилю мобілізації, в рамках якої можуть призвати до 500 тисяч осіб, в тому числі жителі Москви й Санкт-Петербурга.

19 лютого "воєнкор" РФ Олександр Коц заявив, що вважає досить нормальною відправку на війну проти України 18-річних строковиків. Тобто в Росії почали готувати інформаційне підґрунтя для мобілізації строковиків.

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