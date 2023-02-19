Путін у своєму зверненні напередодні вторгнення в Україну заспокоював росіян, що строковики "не братимуть участі у "спеціальній військовій операції".

Російська пропаганда готує інформаційне підґрунтя для мобілізації на фронт строковиків. "Воєнкор" РФ Олександр Коц одним з перших почав активно промацувати громадську думку всередині країни з цього приводу.

У розмові зі своїм знайомим пропагандистом Коц заявив, що вважає досить нормальною відправку на війну проти України 18-річних строковиків. У цьому контексті Коц згадав війну проти Чечні, заявивши, що призовники нібито здійснювали там "справжні подвиги".

"Я прихильник того, щоб у "спеціальній військовій операції" брали участь військовослужбовці строкової служби. Я от не дуже розумію, чому їх не задіюють. Я ось згадую чеченську "кампанію". Ну відмінно воювали, справжні подвиги здійснювали 18-19-річні хлопці. Мені здається, що без другої хвилі в якомусь вигляді мобілізації нам обійтися не вдасться", - заявив Коц.

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Мобілізація в Росії - РФ зазнає великих втрат в Україні

Путін у своєму зверненні напередодні повномасштабного вторгнення в Україну заспокоював росіян, що строковики "не братимуть участі у "спеціальній військовій операції".

Вже восени РФ довелося починати часткову мобілізацію. Цими мобіками разом із завербованими зеками затикають дірки розгромлених підрозділів. Їх також відправляють у "постановочні" штурми без будь-якої підтримки бронетехніки, щоб заплутати українських військових.

У січні глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Кремль готується вже оголосити про другу хвилю мобілізації. Очікується, що призвати можуть до 500 тисяч осіб, під призов потраплять навіть жителі Москви й Санкт-Петербурга.

Разом з тим триває прихована мобілізація російського населення.

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