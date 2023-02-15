Андрій Юсов зазначив, що у Росії ще зберігається мобілізаційний резерв.

Російська армія несе найбільші втрати з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Бійці ЗСУ фіксують надзвичайне загострення в районі Бахмута, Вугледара та інших напрямків.

"Власне нічого не змінилося, є відчайдушні спроби окупувати український Донбас до кінця березня. Такими були вказівки Путіна Герасимову, але ті дати нічого не означають, нічого у них не вийде. Український Донбас тримається, і Бахмут тримається", - зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

При цьому він вказав, що у росіян є значний мобілізаційний резерв.

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"Часто погано озброєні і погано навчені, але їх багато, але це не зупиняє українські сили оборони. Є відповідні плани і механізми реагування на всі виклики", - розповів представник розвідки.

Крім того, розвідник підкреслив, що для росіян Донецька та Луганська області залишаються пріоритетними, але можлива активізація окупантів й на інших ділянках, навіть при значних втратах.

"Втрати ворога, скажімо так, за кількістю, найбільші з початку цієї ганебної війни, і це видно неозброєним оком", - підсумував Юсов

Ситуація на фронті - що відомо

За минулу добу, 14 лютого, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах понад 20 населених пунктів. Ворог намагається взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Крім того, загальні бойові втрати армії РФ станом на 15 лютого 2023 року орієнтовно склали близько 139 770 осіб, а також тисячі одиниць різної техніки.

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