Окупант поскаржився, що морпіхів бригади "не забезпечили всім необхідним".

У полон ЗСУ здався радіометрист з російського крейсера "Варяг" Денис Золотов з Новосибірської області. Російське командування використовувало його як гранатометника у 155-й бригаді на Вугледарському напрямку.

Відео допиту окупанта у своїх соцмережах опублікував військовий оглядач Олександр Коваленко. Експерт зазначив, що цей випадок - найяскравіший приклад дефіциту у ворога живої сили.

"З 2014 року проходжу військову службу за контрактом на гвардійському крейсері "Варяг". 28 листопада 2022 року через брак військовослужбовців 155-ї бригади був залучений до цієї бригади на посаду гранатометника", - сказав він на допиті.

Окупант поскаржився, що морпіхів бригади "не забезпечили всім необхідним": "Видали стару зброю - автомати старого зразка. Форма одягу "не першої категорії".

Напередодні заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь підтвердив, що командування Збройних сил РФ кидає в бій за Донбас навіть корабельних матросів під виглядом морської піхоти.

Новий розгром морпіхів під Вугледаром – що відомо

Напередодні у ЗСУ в коментарі Politico підтвердили розгром 155-ї бригади морпіхів РФ на Вугледарському напрямку під час нового невдалого наступу.

За словами військових, щодня на цій ділянці фронту росіяни втрачали до 300 своїх військових.

155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз після Ірпеня і Бучі; вдруге вони зазнали поразки під Донецьком - знову повернулися. А зараз майже вся бригада вже знищена під Вугледаром.

Окремо російські пропагандисти скаржилися на невдачі на Авдіївському напрямку. У документації окупантів йшлося про "сотні убитих" росіян під час чотириденного "незрозумілого" наступу на Вугледар.

Як пояснив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, окупанти під Вугледаром намагаються оточити українських військових, але їм це не вдається.

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