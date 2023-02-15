Окупанти завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі на Донеччині та 3 авіаційних удари, а також обстріляли цивільні об’єкти Херсонської та Миколаївської областей.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів.

Як зазначається у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, ворог намагається взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них - Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області", - повідомляє Генштаб.

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Також стріляє по мирних жителях, зокрема, протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі на Донеччині та 3 авіаційних удари. "Окрім того, зафіксовано 68 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсонської та Миколаївської областей.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - сказано в повідомленні.

Окупанти не припиняють мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення в Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Генштаб повідомляє, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них – Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 30 населених пунктів, а на Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів.

В повідомленні сказано, що від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Берислав, Веселе, Інгулець, Львове, Тягинку, Антонівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське та Велетенське Херсонської області.

Новий наступ РФ: останні новини

Вже кілька тижнів поспіль в інформаційному просторі активно говорять про те, що Росія готує великий наступ. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що великий наступ Росії ускладнюється через недостатній рівень підготовки мобілізованих солдатів, що становлять більшість нинішнього складу російської армії. Експерти посилаються на дані української сторони про те, що Росія вже втретє змушена доукомплектовувати 155-ту бригаду морської піхоти, яка зазнала важких втрат під Вугледаром.

В Генштабі ЗСУ заявили, що почастішали випадки, коли мобілізовані російські військовослужбовці з деяких підрозділів відмовляються йти в наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих Росією територій Донецької області знімають з другої і третьої ліній і відправляють на полігони.

Західна розвідка повідомляє, що Росія накопичує поблизу українського кордону літаки та гелікоптери. Це свідчить про те, що Москва може задіяти авіацію для підтримки наземного наступу своїх військ, який захлинається.

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