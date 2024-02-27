Євлаш наголосив, що Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди.

Російські окупанти намагаються знайти шпарину в обороні українських військ та розвинути наступальні дії на Харківщині. Проте про наступ ворога на Харків говорити ще "дуже зарано", сказав начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Наразі ворог дійсно стягує свої основні резерви поблизу населеного пункту Синьківка, куди перетягує підрозділи "Шторм-Z", "Шторм-V". Також росіяни намагаються тиснути поблизу Сіверського. Тобто ворог намагається тиснути одразу з декількох напрямків, намагаючись знайти слабку шпарину в нашій обороні для розвитку наступу. Противник активно використовує авіацію, артилерію, БПЛА. Ворог щодня зазнає великих втрат. Кожна третя рота в їхніх батальйонах є штурмовою", – розповів він в ефірі телеканалу "Еспресо".

Водночас Євлаш наголосив, що Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди. Інженерні роботи там проводилися з кінця літа. Зкорема, будувалися фортифікаційні укріплення, зводилися ряди протитанкових ровів, а також встановлювалися "зуби дракона", які скріплені між собою залізними тросами.

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"Є потужне мінування як протипіхотними мінами, так і протитанковими мінами. Тобто там багато інженерних загороджень з облаштуванням опорних пунктів та встановленням важких бетонних оборонних споруд. Наше завдання в умовах снарядного дефіциту – закріпитися й зайняти максимально потужні рубежі та завдавати противнику непоправних втрат. Наразі ми перебуваємо в обороні, і наша задача – це сточувати наступальний потенціал противника. Інтенсивність боїв шалена, і зараз вона сягає свого піку", – резюмував він.

Війна в Україні: це варто знати

Ввечері 26 лютого моніторинговий проект DeepState повідомив, що росіяни захопили ще два населених пункти біля Авдіївки. Йдеться про Степове та Сєвєрне Донецької області.

Вдень 27 лютого цю інформацію офіційно підтвердили – речник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив, що ЗСУ відійшли від сіл Степове та Сєверне.

Тим часом російські загарбники продовжують бити по мирних населених пунктах України. Внаслідок смертоносного удару росіян по Сумщині загинули двоє поліцейських, ще четверо дістали поранень. Відомо, що правоохоронці виїхали на місце обстрілу, аби задокументувати наслідки ворожої атаки – у цей час окупанти вдарили знову.

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