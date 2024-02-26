Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Російські окупаційні війська окупували ще два населених пункти, розташовані неподалік Авдіївки. Про це повідомляє моніторинговий проект DeepState.

Зазначається, що йдеться про Степове та Сєверне Донецької області. Вони розташовані неподалік Ласточкиного, звідки днями були виведені українські військові.

"Ворог просунувся біля Орлівки, Бердичів та Тоненького. Противник окупував Степове та Сєверне", – йдеться у повідомленні.

Також опубліковано оновлену мапу бойових дій:

Варто зазначити, що офіційного підтвердження цієї інформації від військового командування наразі немає.

Війна в Україні: важливі новини

У вечірньому зведенні за 26 лютого 2024 року Генштаб ЗСУ повідомив, що на передовій відбулося 79 бойових зіткнень із ворогом. Окупанти атакували на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках, а також намагалися штрумувати позиції українських військ на лівобережжі Дніпра. Зокрема, на Авдіївському напрямку наші військові відбили 15 атак.

Водночас начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що росіяни вже доволі близько до Часового Яру Донецької області. Проте, за його словами, там проводилися і проводяться інженерні роботи, тож у противника не буде можливості здійснити "легку прогулянку".

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