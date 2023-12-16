Цю зброю можна використовувати на одному з головних плацдармів - на півдні України.

У ЗСУ ще є доступ до більш ніж 95% всіх систем озброєння, поставлених західними союзниками.

Як пише видання Welt, це озброєння не було використано в контрнаступі, що почався на початку літа. На думку видання, Україна могла б використовувати цю зброю в 2024 році в одній з відправних точок, якою може стати плацдарм в Херсоні.

"Маючи необхідні винищувачі, бойові вертольоти і безпілотники, ЗСУ могли б забезпечити достатню підтримку для просування військ, тим більше що в цьому регіоні майже немає російських укріплень", - йдеться в матеріалі видання.

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"Це був би саме той контрнаступ, який, ймовірно, мав на увазі український Головнокомандувач Валерій Залужний з самого початку", - вважають журналісти.

Ситуація на Херсонському напрямку

28 жовтня у звіті Інституту з вивчення війни говорилося, що ЗСУ змогли просунутися на Лівому березі Дніпра у Херсонській області.

У Силах оборони тоді відповіли, що говорити про фізичне і географічне просування на Лівому березі поки рано, однак контрбатарейна боротьба на півдні триває досить ефективно.

31 жовтня в об'єднаному прес-центрі Сил оборони півдня зазначили, що на цьому напрямку є певні успіхи, але поки їх не розголошуватимуть.

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