У ЗСУ ще є доступ до більш ніж 95% всіх систем озброєння, поставлених західними союзниками.
Як пише видання Welt, це озброєння не було використано в контрнаступі, що почався на початку літа. На думку видання, Україна могла б використовувати цю зброю в 2024 році в одній з відправних точок, якою може стати плацдарм в Херсоні.
"Маючи необхідні винищувачі, бойові вертольоти і безпілотники, ЗСУ могли б забезпечити достатню підтримку для просування військ, тим більше що в цьому регіоні майже немає російських укріплень", - йдеться в матеріалі видання.
"Це був би саме той контрнаступ, який, ймовірно, мав на увазі український Головнокомандувач Валерій Залужний з самого початку", - вважають журналісти.
Ситуація на Херсонському напрямку
28 жовтня у звіті Інституту з вивчення війни говорилося, що ЗСУ змогли просунутися на Лівому березі Дніпра у Херсонській області.
У Силах оборони тоді відповіли, що говорити про фізичне і географічне просування на Лівому березі поки рано, однак контрбатарейна боротьба на півдні триває досить ефективно.
31 жовтня в об'єднаному прес-центрі Сил оборони півдня зазначили, що на цьому напрямку є певні успіхи, але поки їх не розголошуватимуть.