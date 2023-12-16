За добу супротивники також, зокрема, втратили понад 10 одиниць автомобільної бронетехніки.

У Херсонській області Збройні сили України знищили за добу рекордну кількість спостережних пунктів російських окупантів.

Як повідомляють у Силах оборони півдня України, ворог на лівобережжі зміцнює свої позиції, підтягуючи резерви та веде спостереження. Водночас окупанти не припиняють тиснути артилерійськими обстрілами та застосовують дрони.

"Час від часу ворог вдається до штурмових дій, але отримує гідну відсіч. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. З позицій на лівобережжі Дніпра наші підрозділи відбивають ворожі штурми, контрбатарейною боротьбою нищимо потенціал ворога в озброєнні, техніці й боєприпасах", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, підтверджено знищення рекордної за добу кількості спостережних пунктів - 11 одиниць. Також ліквідовано 11 окупантів, знищено реактивну систему залпового вогню "Град", гармату, два міномети, 11 одиниць автобронетехніки та дорогий комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Водночас протягом доби (з 7:00 до 7:00) супротивник завдав авіаційний удар із застосуванням керованої ракети X-59 в напрямку Кропивницького. Силами ППО цю ракету знищено.

Також стало відомо, що зараз корабельне угруповання ворожого флоту, яке чергує у Чорному морю, становить три одиниці, ще один корабель - в Азовському морі. Ракетоносії заведені в пункти базування.

Важлива інформація про втрати ворога - сьогодні це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, напередодні на лівобережжі ліквідовано 24 окупанти, знищено гармату, три одиниці автобронетехніки та два спостережні пункти. Протягом доби було зафіксовано активізацію ворожої тактичної авіації. Йшлося, що на тлі покращення погодних умов, ворог завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням ракети X-31П та 25 керованих авіабомб в напрямку низки населених пунктів Херсонської області.

Варто зазначити, що Росія в Україні вже зазнала дуже великих втрат. Загальні втрати ворога на 16 грудня становлять приблизно 344 820 окупантів.

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