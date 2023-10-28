Попри старання росіян, українські військові зберігають позиції в Кринках.

Бійці Збройних сил України змогли просунутися на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму звіті, українські захисники просунулися далі на південь під Антонівським автодорожнім мостом на північ від Олешок. Це 7 км на південь від Херсона і 4 км від річки Дніпро.

Аналітики з посиланням на російські джерела стверджують, що ЗСУ зберігають позиції в Кринках, попри зусилля Росії витіснити їх із населеного пункту. Один із російських воєнкорів заявив, на лівому березі Дніпра нібито діє сім українських "штурмових груп". Українські захисники також продовжують операції вздовж дороги біля Підстепного та Козачих Таборів.

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Війна в Україні - ситуація на Херсонщині

25 жовтня в ISW повідомили, що українські диверсанти висадились біля Підстепного (20 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра) і захопили ділянку дороги, яка сполучає села Пойма, Козачі Лагері та Кринки.

Російські окупанти у паніці через прорив українських воїнів на лівий берег Херсонської області. Загарбники щосили намагаються перешкодити зусиллям України щодо постачання та зміцнення нещодавно захоплених позицій. Пропагандисти кричали про те, що ЗСУ загрожують їм у цьому районі, але різко змінили риторику.

За даними британської розвідки, Росія зберігає значні артилерійські можливості на Херсонської області.

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