Українські воїни зараз ліквідують ворожі тилові пункти боєпостачання, поділилася очільниця Об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня.

У Силах оборони розповіли про ситуацію на лівому березі Херсонської області.

За словами очільниці Об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, наразі говорити про фізичне та географічне просування ще зарано. Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами Гуменюк, контрбатарейна боротьба на півдні України триває доволі ефективно. Зокрема, за добу вдалося знищити близько 20 російських окупантів, 7 одиниць броньованої техніки та 11 великокаліберних гармат.

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"Ми намагаємося вести бойові дії у різний спосіб та максимально ефективно для тих ділянок, де це доречно. Але говорити про просування фізичне, географічне ще зарано. Треба усвідомлювати, що це може бути дуже небезпечно", - сказала вона.

Гуменюк пояснила, що така лінія фронту, як річка Дніпро, - це дуже складна ділянка і географічно, і тактично, і стратегічно. Відтак, дії українських військових не варто зараз обговорювати, варто дочекатися успіху і відповідного закріплення.

За словами Гуменюк, ЗСУ відсувають лінію артилерії. Йдеться про вибиття вогневих позицій, гармат, спостережних пунктів, які ворог намагається розгортати на тих самих островах.

"Наша робота в принципі вже забезпечує певну смугу в 7 км, де артилерія не може наближатися. Але вона досить гнучка і кожного разу бойові дії вимагають абсолютно чіткого нового аналізу, і є просування в один чи інший бік з того, чи іншого напрямку. Знищення артилерійських позицій - це і є відкидання ворога. Якщо в нього не стає гармат, йому нема чим бити. Але в нього поки є потенціал, який вони можуть підтягувати з тилових районів. Тому наша робота по більш глибоких тилах також проводиться", - повідомила Гуменюк.

Наразі ЗСУ знищують тилові пункти боєпостачання росіян, які вони розгортають у великій кількості, щоб не зосереджувати все в одному місці.

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Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), наразі українська армія нібито просунулася вглиб на південь під Антонівським мостом на північ від Олешок. Йдеться про відстань близько 7 км на південь від Херсона і 4 км від річки Дніпро.

Іноземні аналітики стверджують, що Сили оборони України зберігають позиції в Кринках та продовжують операції вздовж дороги біля Підстепного та Козачих Таборів.

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