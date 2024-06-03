Технології дозволять пом'якшити гостру нестачу людей на фронті.

Україна масово використовує роботів на фронті для знищення російських окупантів, з метою подолати дефіцит людей у ЗСУ. Як пише The Telegraph, цей новий тип бойових дій, який розробляє Україна, більшою мірою, ніж будь-коли раніше, спирається на безпілотні та дистанційно керовані роботизовані системи.

Уже кілька місяців українські війська використовують роботів для найрізноманітніших цілей - від руйнування мостів, до доставки вантажів на передову й евакуації поранених солдатів.

"Велика надія на те, що ці технологічні розробки врятують життя українських військовослужбовців, полегшивши тягар гострої нестачі живої сили, яка, як попереджають експерти, посилюватиметься", - пише видання.

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Так, видання пише про один із випадків, коли російські піхотинці намагалися захопити український бункер у районі Авдіївки Донецької області.

"Загарбники потрапили під інтенсивний і точний вогонь із кулеметів, але їх не зупинив шквал відповідного мінометного і стрілецького вогню. Коли позиція кулеметника була врешті-решт захоплена, росіяни виявили, що їхній противник - не більше ніж шматок металу. Швидше за все, це був один із бойових роботів, які повільно розгортаються по всій лінії фронту". - пише The Telegraph.

Яких роботів використовує Україна

Одні з них оснащені кулеметами ПКТ і ПКМ калібру 7,62 мм, а інші призначені для більш важких операцій і оснащені 12,7-мм кулеметами Browning, здатними вражати цілі на відстані понад кілометр. Також наземні безпілотники можуть бути оснащені камерами нічного бачення і додатковою бронею, що захищає їх від вогню зі стрілецької зброї.

З їхньою допомогою ЗСУ виконують бойові завдання, включно зі штурмами, тоді як їхні оператори перебувають у підземних сховищах на відстані близько двох із половиною миль.

Так, стаціонарний дистанційний кулемет Shablya M2 здебільшого використовується для заміни тривалих змін українських солдатів на оборонних роботах. Безпілотні наземні апарати, що отримали назви Ratel-S і Ark-1, можуть доставляти 40 кг вибухівки під танк або в бункер зі швидкістю 15 миль на годину. Багаторазова версія може нести і встановлювати до двох протитанкових мін TM-62 на російських позиціях або логістичних маршрутах.

Також розробляються штучно інтелектуальні системи прицілювання, які не потребують взаємодії з людиною, щоб протистояти російським перешкодам радіоелектронної боротьби, що розривають зв'язок між безпілотниками та їхніми операторами.

"Також були проведені випробування більш універсальних логістичних роботів, які можуть бути перепрофільовані для виконання різних завдань. UGV з радіусом дії 25 миль можуть нести вантаж вагою до 600 кг, щоб доставити боєприпаси на передові позиції або евакуювати пораненого солдата в безпечне місце. Гусеничні версії використовуються в більш складних умовах, а колісна конструкція забезпечує кращу продуктивність, коли важлива швидкість", - розповідає The Telegraph.

"Наші військові вже використовують їх на передовій. У нас є успішні приклади використання роботів для руйнування мостів, які використовує противник, доставки вантажів на передову, евакуації поранених солдатів і нанесення шкоди супротивникові", - каже Наталя Кушнерська, головний операційний директор Brave 1, платформи оборонних інновацій уряду України.

Війна дронів в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, аналітики констатують значну перевагу ЗСУ в застосуванні дронів-камікадзе на фронті. Статистика показує, що українці завдають значно більше результативних ударів, ніж окупанти.

Останнім часом війна дронів перейшла в нову фазу - поряд із БПЛА Україна збільшила атаки за допомогою наземних дронів. Однак останнім часом такі дрони почала використовувати і російська армія.

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