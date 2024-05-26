Росія та Україна прагнуть зайняти невикористаний простір бойових дій за допомогою нових технологій.

Росія переключила увагу своїх військових з використання безпілотників повітряного базування на застосування наземних "роботів". Експерт вважає, що така зброя має мало шансів на довгостроковий успіх і виявляється радше опортуністичною, ніж революційною.

"Це справді складна проблема", - цитує Крістофера Александера, директора з аналітики компанії Pioneer Development Group і ветерана армії США видання Fox news. "Контролювати ураження цілей дуже складно - у небі або під водою, у відкритому просторі легко маневрувати, але у вас немає такого жорсткого контролю та простору, як на землі. Це безлад. Збір втрат? Так. Злом дверей... так, у них вже є така технологія, і вона добре працює, і зазвичай вони напівавтономні або управляються дистанційно, але вирішити цю проблему непросто: вартість одиниці висока, і це найскладніше з точку зору технології, починаючи від виробництва і закінчуючи плануванням".

Новий російський робот-камікадзе "Скорпіон-М", схожий на стару іграшкову гоночну машинку R. C., активно використовується останніми місяцями, особливо в Донецькій області. Робот може нести до 55 фунтів вибухівки і досягати районів, які в іншому випадку могли б уникнути повітряного бомбардування.

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Широке використання безпілотників може бути зумовлене скоріше тим, як Україна підійшла до своєї оборони, аніж будь-якою перевагою наземних дронів: Україна вклала значні кошти в протиповітряну оборону для боротьби з повітряними безпілотниками, а це означає, що увага прикута до неба, а не до землі.

У цій прогалині оборонної обізнаності Росія, схоже, досягла певного успіху зі "Скорпіоном-М". Однак Александер припустив, що частково справа в тому, що дрон не має проблем із глушінням і боротьбою за контроль над електромагнітним спектром для зв'язку.

"Я думаю, що в електромагнітному спектрі відбувається багато всього, і, ймовірно, стає дедалі важче і важче ефективно літати і використовувати безпілотники", - продовжив він. "Тому перевага знаходження на землі полягає в тому, що набагато складніше поставити перешкоду, тому що ніхто ще не працював над вирішенням цієї проблеми".

Україна також вивчає можливості використання цих пристроїв, застосовуючи їх для атак на російські позиції новими способами, які застають супротивника зненацька, але наразі найперспективніший проект не призначений для бою - його планують використовувати для евакуації поранених солдатів.

Наземні дрони Росії - останні новини

31 березня видання Forbes писало, що бойове застосування наземних дронів росіянами закінчилося, коли в районі руїн Бахмута вони застосували щонайменше два, а можливо, і значно більше невеликих гусеничних безпілотних наземних машин із гранатометами. Для роботів усе закінчилося не дуже добре.

Такі машини використовуються переважно для поповнення запасів, евакуації поранених і встановлення мін. Так, у квітні Росія показала наземний дрон для проведення розмінування, оснащений установкою УР-83П.

При цьому військовий аналітик Юліан Рьопке звернув увагу, що росіяни використовують наземні дрони також для ведення радіоелектронної боротьби.

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