Україна робить це вже кілька місяців.

Уже кілька місяців Україна застосовує на фронті наземні безпілотники. Тепер їх почала використовувати і російська армія, пише німецьке видання BILD.

Власний військовий аналітик видання Юліан Рьопке звернув увагу на кілька відеороликів, опублікованих українськими військовими. На них видно, як українські літальні FPV-дрони знищують сухопутні гусеничні безпілотники окупантів. Деякі такі дрони використовуються для доставки боєкомплекту на передові позиції, інші застосовуються для прихованого дистанційного мінування місцевості.

На одному записі бійці ЗСУ показали затрофеєний російський наземний дрон, призначений для ведення радіоелектронної боротьби. На невелику гусеничну платформу встановили пристрій для створення радіоперешкод, щоб збивати українські повітряні безпілотники. Як кажуть українські солдати, такий мобільний РЕБ може непомітно підібратися до українських позицій і заглушити зв'язок або українські ж дрони.

Коментуючи ці відео, Юліан Рьопке зазначає, що війна в Україні поступово перетворюється на "війну роботів".

Війна дронів в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, аналітики констатують значну перевагу ЗСУ в застосуванні дронів-камікадзе на фронті. Статистика показує, що українці завдають значно більше результативних ударів, ніж окупанти.

Особливою проблемою для росіян є українські нічні дрони-бомбардувальники, прозвані "Бабою Ягою". Вони не піддаються впливу РЕБу і діють вночі, тому боротися з ними поки що дуже складно.

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