На декількох ділянках тривають важкі бої без зміни положень.

Українські військові ведуть важкі бої з російськими окупантами в рійоні Бахмута.

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут, передає Military Media Center.

"На напрямках Оріхово-Василівка-Парасковіївка, Кліщіївка-Андріївка тривають важкі бої без зміни положень", - сказав речник.

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Ковальов додав, що противник чинить потужний опір, застосовує резерви, але зазнає втрат.

Крім цього, як повідомили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW), ВСУ продовжували контрнаступальні операції на північному і південному флангах Бахмута і досягли обмежених успіхів. В Інституті зазначили, що на кадрах з геолокацією видно, що українські військові просунулися в лісовому масиві Кліщіївки в 7 км на північний захід від Бахмута.

Ситуація в Бахмуті

Ситуація в Бахмуті вже тривадий час досить складна. Ворог міцно окопався в місті, тому вибити його звідти дуже важко. Але за даними ISW, за останню добу сили оборони України вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися вперед.

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