Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Авіація сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження ворожого особового складу.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Також там зазначили, що українськими військовими було знищено один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, дві станції РЕБ та ще чотири важливих об’єкти противника.

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При цьому російські окупанти завдали 49 авіаційних ударів та здійснили 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. "Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша інфраструктура", - зазначили у Генштабі.

Там попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Війна в Україні: новини

З початку літа ЗСУ проводять контрнаступ. Так, на Таврійському напрямку Силами оборони вчора знищили понад дві роти росіян. При цьому Російські окупанти основні зусилля зосереджують на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби там відбулось 20 бойових зіткнень.

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