У районі цього населеного пункту тривають бої, окупанти чинять потужний опір.

Українські війська ведуть бої біля Курдюмівки на Бахмутському напрямку.

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут, передає Military Media Center.

"У районі населеного пункту Курдюмівка тривають бої, окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, зазнають значних втрат", - повідомив подробиці Ковальов.

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Ситуація в Бахмуті

У місті ситуація доволі складна. Там безперервно тривають бої. Попри те, що окупанти зосередили у Бахмуті величезні резерви, нашим військовим вдається потроху видавлювати їх. За час контрнаступу ЗСУ вже відбили у ворога 20 кв. км української землі.

Так, за даними Інституту вивчення війни, біля міста Бахмут продовжується контрнаступ ЗСУ на південному та північному флангах. Українські військові домоглися успіхів на окремих ділянка. "Геолокаційні кадри свідчать, що українські війська просувалися на захід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута)", - зазначили аналітики.

А за даними Генштабу ЗСУ, українські захисники на Бахмутському напрямку вибили російських загарбників з позицій біля Оріхово-Василівки.

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