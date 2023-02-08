Сили оборони України відбили атаки російських загарбників в районі 22 населених пунктів. Ворог зазнає значних втрат, особливо у живій силі.

Зокрема, противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка та Богоявленка Донецької області", - йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

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Водночас, як заявляють у Генштабі, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

При цьому, обстрілів зазнали райони населених пунктів Заруцьке, Попівка і Садки Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Глибоке, Липці, Стариця, Мороховець, Зелене, Нескучне, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка на Харківщині. Окупанти задіяли БпЛА з бойовим навантаженням в районі Волфиного Сумської області.

Крім того, на Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 40 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове, Крохмальне, Вишневе, Червонопопівка і Кузьмине Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Ворог завдав авіаударів в районах Котлярівки, Крохмального та Білогорівки.

Також, на Бахмутському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Залізнянське, Парасковіївка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Миколаївка, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк і Веселе Донецької області. А загалом - понад 30 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Нескучне Донецької області. Авіаційні удари окупантів фіксувалися неподалік Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. В районі Водяного російські загарбники скидали з БпЛА на позиції наших військ аерозольні сльозогінні гранати нелетальної дії К-51.

Разом з тим, на Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Малі Щербаки і Степове Запорізької області. Ворог завдав авіаударів поблизу Ольгівського і Гуляйполя.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів. Зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Зміївка, Новоберислав, Козацьке, Львове, Тягинка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон.

Ситуація на фронті - що відомо

Росіяни зосередилися на наступі на п'ятьох напрямках: Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Куп'янському та Новопавлівському.

Станом на 7 лютого загальні втрати РФ в Україні становлять 133190 осіб.

Крім того, українська авіація за минулу добу, 7 лютого, завдала 12 ударів по зосередженню російських загарбників, ще знищено ворожий вертоліт, штурмовик і два безпілотники.

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