В Україні ліквідовано ще кілька танків супротивника, зазначили у ВМС ЗСУ.

Українські морські піхотинці минулої доби, 7 лютого, знищили два ворожих танки та понад 30 російських військових.

Про це повідомив прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України. "Минулої доби... морські піхотинці знищили два танки, сім броньованих машин піхоти та 31 окупанта", - йдеться у повідомленні.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали удари по загарбниках, унаслідок чого знищено ще три броньованих машин піхоти. Остаточні втрати ворога уточнюються.

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Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни намагаються повністю захопити Луганську та Донецьку області. Супротивник продовжив зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на таких напрямках: Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Куп’янському.

Варто зазначити, що супротивник зазнає величезних втрат. Втрати Росії в Україні вже становлять 134100 загарбників. Крім того, ліквідовані 3253 ворожих танків та 6458 бойових броньованих машин.

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