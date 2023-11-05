Серед головних акцентів концепції - гарантоване задоволення потреб Збройних сил України в людях під час повномасштабної війни.

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики міністерства до 2028 року.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі МОУ, цей документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років - як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.

"Головний акцент концепції - гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО", - пояснили у міністерстві.

Серед очікуваних результатів впровадження цієї концепції, зокрема те, що ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. "Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку", - йдеться у повідомленні.

Також в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом.

Крім того, передбачається людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ.

У цьому переліку також удосконалена електронна система військового обліку; автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом; розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС; ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом.

Ідеться також про вдосконалене психологічне забезпечення; нову культуру взаємовідносин між командирами та підлеглими; належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Моніторинг та оцінку результатів впровадження концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.

Залужний заявив про необхідність збільшити особові резерви армії

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Один з його пріоритетів - це нарощування резервів.

В інтерв'ю ТСН командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ з позивним "Малий", коментуючи примусову мобілізацію в Україні, наголосив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають змінити підхід щодо мобілізаційних заходів.

Він висловив думку, що "не можна примусово змусити людину йти на війну". "Це неправильно. Вони мають його мотивувати, вмовити, а не заламати руки за спину, загрузити в якийсь автозак і повезти в РТЦК. Підхід до цього має бути трохи іншим", - зауважив військовий.

"Малий" також згадував, що під час вручення повісток чоловікам не пояснюють, що це не означає, що вони точно потраплять на фронт. Досить часто повістки вручають для того, щоб створити якісь резерви і мати розуміння, скільки в країні є чоловіків, які можуть взяти зброю до рук та піти тренуватися захищати.

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