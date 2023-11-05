Через супротивників загинули двоє воїнів із Закарпаття.

Стали відомі деталі про нові трагічні втрати України. У п'ятницю, 3 листопада, на війні проти росіян загинув заступник командира батареї з морально-психологічного забезпечення 128-ї гірсько-штурмової бригади Збройних сил України Сергій Кузнєв.

Боєць воював на Донбасі після того, як РФ вдерлася туди у 2014 році, потім демобілізувався й долучився до команди Міністерства у справах ветеранів України, а після цього - з перших днів повномасштабного російського вторгнення РФ, знову доєднався до лав ЗСУ.

"Сергій мешкав в Ужгороді понад 20 років. З 1998 до 2007 року проходив військову службу у лавах Збройних сил України в гірсько-піхотному батальйоні. Після звільнення в запас заснував власну справу, яку довелося закрити та поїхати на східний фронт нашої держави, оскільки 2014 почалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Учасник боїв під Дебальцеве", - поділилися у Міністерстві у справах ветеранів.

Виноградівська міська рада повідомила, що 3 листопада унаслідок ворожого ракетного удару біля села Зарічне Запорізької області загинув командир артилерійського взводу, капітан Дмитро Мілютін. Воїн народився у 1980 році, мешкав у місті Виноградів та був членом виконавчого комітету Виноградівської міської ради.

"Висловлюємо щирі співчуття родині та побратимам загиблого. Вічна пам’ять герою - Захиснику України!" - додали у відомстві.

У центрі уваги 128 бригада - трагедія трапилася у Запорізькій області:

Повідомлялося, що 3 листопада біля села Зарічне Запорізької області супротивники завдали удару ракетою "Іскандер-М" по скупченню бійців 128 бригади ЗСУ під час нагородження. Повідомлялося, що є загиблі воїни, а також постраждали цивільні. Очільник Міноборони України Рустем Умєров пообіцяв, що винні у цій трагедії будуть покарані.

Нардеп від "Батьківщини" Михайло Волинець повідомив, що унаслідок атаки підтверджено загибель 28 військових. Крім того, стало відомо що 53 бійці поранені. У Закарпатській області оголосили триденну жалобу за загиблими захисниками України.

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