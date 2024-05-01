В ГУР повідомляють, що серед іншого в арсеналі РФ є 45 керованих авіаційних ракет Х-69.

Станом на кінець квітня в Росії налічується орієнтовно 755 ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69.

Про це повідомляє АрміяInform посилаючись на дані Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони. В ГУР зазначають, що станом на кінець квітня на озброєнні збройних сил РФ є близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон". При цьому повідомляють, що Росія виробляє до 10 ракет цього типу на місяць.

Крім того, є 400 крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М". Темпи виробництва - до 10 одиниць на місяць.

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Також у РФ є 270 крилатих ракет 3М-14 "Калібр". І при цьому щомісяця може виробляти до 30-40 одиниць.

В ГУР повідомляють, що в арсеналі країни–агресора є 45 керованих авіаційних ракет Х-69. Темпи виробництва становлять 1-3 одиниці на місяць.

Російські ракети

Авіаексперт Анатолій Храпчинський зазначав, що Росія почала бити по Україні ракетами "Циркон", які майже повністю складаються з іноземних елементів. Ця ракета є балістична. Її росіяни можуть запускати з Криму, тому час підльоту дуже короткий.

Ракета "Онікс" надзвукова та протикорабельна, що робить її мало вразливою для систем протиповітряної оборони України. Росіянам таке озброєння зручно використовувати в прибережних областях.

Також з метою терору та залякування українців, РФ кожного дня завдає ударів за допомогою крилатих ракет, зокрема "Калібрами", які стартують, як з неземних оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", так із кораблів. І, що найнеприємніше, пуски здійснюється поза межами досяжності українських засобів знищення. Ракета "Калібр" може летіти на відстань понад 1500 км.

Раніше видання Defense Express із посиланням на власні джерела повідомляло, що окупанти застосували нові крилаті ракети Х-69, які дозволили їм повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини - Трипільську ТЕС.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначав, що офіційно це ще не підтверджено.Він сказав, що ракета Х-69 це покращена версія Х-59. Речник визнав, що Х-69 - ракета, яка є новою для України. Він сказав, що найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся із достатньо більш складними типами ракет як "Циркон" та "Кинжал.

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