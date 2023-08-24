Також аналітики Інституту спростували заяви окупантів про досягнення успіхів у районі Кремінної.

Російські окупанти продовжили обмежені наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Про це йдеться у свіжому огляді Інституту з вивчення війни (ISW). У звіті аналітики вказали, що за даними російських воєнкорів, якісь добровольчі батальйони проводять наступи в районі Білогорівки в 12 км на південь від Кремінної і навіть взяли у півколо українські сили в цьому населеному пункті, проте ISW не спостерігав ніякого підтвердження наявності російських позицій в цьому районі, які б відповідали загрозі оточення.

Крім того, в Інституті зазначили, що за добу ні ЗСУ ні російські окупанти в районі Бахмута не просувалися. Аналогічна ситуація спостерігалася на лінії Авдіївка-Донецьк.

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Крім цього, у своєму звіті аналітики звернули увагу на удар по російській системі ППО з-400 в окупованому Криму 23 серпня. "Удар України по російському об'єкту ППО глибоко в тилу вказує на ряд тактичних невдач росіян, зокрема, на те, що вони були не готові до перехоплення ракет за допомогою системи ППО або до використання засобів радіоелектронної боротьби, щоб перешкодити українським силам задіяти дрон в цьому районі", - відзначили аналітики.

При цьому експерти підкреслили, що ці тактичні невдачі, хоча і несподівані і серйозні, але не свідчать про більш широкі системні проблеми в російській ППО.

Удар по російській ППО в Криму

23 серпня в окупованому Криму на мисі Тарханкут стався вибух, який знищив російську ЗРК великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф". Відповідну інформацію оприлюднили в ГУР.

У розвідці поінформували, що в результаті вибуху повністю знищена сама установка, встановлені на ній ракети і особовий склад.

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