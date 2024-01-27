Також під роздачу потрапили райони зосередження живої сили росіян.

Українські військові продовжують давати відсіч російським окупантам. Так, впродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. Крім того, підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному артилерійському засобу та двох складах боєприпасів противника.

При цьому протягом доби ворог завдав ракетний удар, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. "Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, інша цивільна інфраструктура", - додали у Генштабі.

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На Запорізькому напрямку аеророзвідка 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" знищила групу окупантів, пошкодила російську техніку та взяли в полон російського військового.

Як повідомила Нацгвардія України, було виявлено групу противника, що пересувалася на полі бою в сторону позицій гвардійців. Після встановлення цілей, за допомогою FPV-дронів було завдано декілька ударів по окупантах.

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