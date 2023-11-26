Як зазначили аналітики, окупанти стверджували, що просунулися в районі залізниці під Авдіївкою, але підтвердження цим "успіхам" немає.

Російські війська продовжили наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли підтверджених успіхів.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Як зазначають оглядачі з посиланням на російського воєнкора, ЗСУ звільнили раніше втрачені позиції в районі Ягідного за 22 км на південний схід від Куп'янська.

При цьому, на Бахмутському напрямку, російські воєнкори стверджували, що окупанти просунулися біля залізниці на північний схід від Кліщіївки і біля Андріївки (10 км на північний захід від Бахмута), проте ISW не виявив візуального підтвердження цих дій.

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В районі Авдіївки, згідно зі звітом, окупанти домоглися підтвердженого просування. На кадрах з геоприв'язкою видно, що вони просунулися на північ від Красногорівки. При цьому також стверджувалося, що вони просунулися в районі Степового в 4 км на північний захід від Авдіївки і Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки). Але ISW не може підтвердити жодне з цих тверджень.

Війна в Україні: новини

Протягом останньої доби російські окупанти вели штурмові дії майже на всіх напрямках. ЗСУ змогли стримати ворога і відбили десятки атак. Як повідомляє Генштаб, за минулу добу на фронті сталося 58 бойових зіткнень.

Станом на ранок 26 листопада Російська Федерація втратила на війні проти України вже 324 830 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1070 окупантів.

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