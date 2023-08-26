Російські окупанти продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна і просунулися вперед. На кадрах з геоприв'язкою видно, що вони просунулися на захід від Ковалівки в 14 км на північний захід від Сватового.
Про це йдеться у свіжому звіті інституту з вивчення війни (ISW). При цьому в Інституті зазначили, що не виявили свідчень прибуття нових російських частин або з'єднань на Куп'янський і Лиманський напрямки.
Крім того, аналітики зазначили, що ЗСУ продовжили контрнаступальні операції в районі Бахмута. При цьому аналітики зазначили, що поки не спостерігали перекидання нових російських сил в район Бахмута. "Востаннє ISW спостерігав перекидання нових російських підрозділів в район Бахмута на початку-середині липня, включаючи 98-му повітряно-десантну дивізію,, підрозділи спецназу "Ахмат" і невстановлений підрозділ БАРС (російський бойовий резерв)", - відзначили аналітики.
Також окупанти продовжили обмежені наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк, але не просунулися вперед.
Війна в Україні: новини
25 серпня ВСУ продовжили контрнаступальні операції, зокрема, біля Роботиного на заході Запорізької області і просунулися вперед.
Протягом доби відбулося в цілому більше 40 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Ворог атакував і наступав на 5 напрямках Східного фронту, але дії були безуспішними, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні.