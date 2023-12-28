Аналітики відзначили, що ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Кринок і брати участь у зустрічних боях з росіянами.

Російські окупанти домоглися незначних територіальних успіхів на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області.

Про це йдеться у звіті Інституту з вивчення війни (ISW). На геолокованих кадрах видно, що окупанти просунулися в західній частині міста Кринки.

Аналітики відзначили, що ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Кринок і брати участь у зустрічних боях з росіянами. Крім того, наголошується, що обидві сторони ефективно використовують дрони в цьому районі.

Відео дня

Український морський піхотинець заявив, що умови на позиціях на лівому березі є "пеклом" через артилерійський вогонь окупантів по окопах і човнах постачання, а також через підвищення рівня води вздовж узбережжя в деяких районах.

За даними Інституту, в районі Кринок діють підрозділи російської 810-ї гвардійської бригади морської піхоти (Чорноморський флот). А підрозділи 80-ї арктичної мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Північного флоту) веде обстріл ЗСУ в селищі Станіслав (35 км на захід від Херсона), ймовірно, з позицій в районі Кінбурнської коси.

Ситуація в Херсонській області

18 грудня під час ведення розвідки на Херсонському напрямку оператори Сил Спеціальних Операцій виявили та знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок". З цієї вогнеметної системи противник неодноразово завдавав ударів по позиціях Сил оборони в районі Кринок.

Сьогодні видання Associated Press випустило статтю, в якій говориться, що кількість жертв червневої повені на Херсонщині, що сталося в результаті руйнування Каховської ГЕС росіянами, значно перевищує оцінки не тільки РФ, а й України. Йдеться про сотні загиблих.

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