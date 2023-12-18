Подія сталася на Херсонському напрямку. Зброю застосовували для обстрілу в районі Кринок.

Під час ведення розвідки на Херсонському напрямку оператори Сил спеціальних операцій виявили та знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок".

Як зазначається в Telegram ССО, з вогнеметної системи противник неодноразово завдавав ударів по позиціям Сил оборони в районі Кринок, що на лівому березі Херсонщини

"Оператори ССО спільно з військовослужбовцями 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по ворожій цілі та знищили "Солнцепьок", - йдеться у повідомленні.

Останні успіхи ЗСУ на фронті

Упродовж доби ліквідовані 1 090 супротивників, і загальні втрати російський окупаційних війск сягнули позначки приблизно 347 160 вояків. Також ліквідовано 44 ворожих танки, 60 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, три реактивних системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони та 12 дронів оперативно-тактичного рівня.

Протягом минулої доби, 17 листопада, на фронті відбулося 64 бойових зіткнення між українськими військами та російськими окупантами.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

Водночас на Лиманському напрямку ЗСУ відбили 8 атак ворога біля Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку вони відбили 5 атак в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 - південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.

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