Зокрема, захоплення Часового Яру відкрило б шлях до більш широкого наступу Росії в Донецькій області.

Росія прагне за будь-яку ціну захопити місто Часів Яр Донецької області. Воно розташоване менш ніж за 10 км на захід від зруйнованого окупантами міста Бахмут.

"Російські війська просуваються вперед на сході України після захоплення Авдіївки в лютому і поглинають села в цьому районі. Але Часів Яр є ключовою метою для Росії, яка використовує угруповання з понад 20 000 солдатів для наступу на місто", – пише Sky News.

Україна поступається ворогу як за кількістю озброєння, так і за чисельністю військ. Але її перевага в тому, що Часів Яр розташований на височині, яка слугує природною оборонною спорудою. Це місто є найвищою точкою в цьому районі, і розділене на сході каналом "Сіверський Донець – Донбас".

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Зазначається, що Часів Яр використовувався українськими захисниками як опорний пункт ще коли Росія вперше вторглася на Донбас у 2014 році. У тому місті розташовувався ключовий військовий госпіталь, а також штаб Операції об'єднаних сил. Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна використовує місто як центр перегрупування та базу вогневої підтримки.

"Існує ще одна причина, чому Росія націлилася на місто. Захоплення Часового Яру відкрило б шлях до більш широкого наступу Росії в Донецькій області, яка наразі на 50% перебуває під російським контролем. Росія вже досягла околиць Часів Яру, і українські офіційні особи попередили, що Москва хоче захопити місто до російського військового свята 9 травня", – резюмує видання.

Війна в Україні: ситуація на Донеччині

Ситуація довкола Часового Яру складна, але Сили оборони контролюють ситуацію, заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. Він наголосив, що російських військ у самому місті немає.

Водночас він повідомив, що росіяни прорвалися і закріпилися в Очеретиному Донецької області. Українські військові вживають заходів, щоб вибити їх звідти.

Тим часом DeepState пише, що Росія взяла Бердичі та вивісила прапор-ганчірку на західних околицях цього населеного пункту. Зазначається, що утримувати лінію зіткнення в нинішньому вигляді неможливо, тому відхід з північних околиць села є вимушеною мірою. Аналітики наголосили, що зараз найголовніше – це збереження життів українських військових.

Що стосується загальної картини, то головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті складна, з тенденцією до загострення. Він наголосив, що своєчасне надходження озброєнь в Україну має ключове значення.

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