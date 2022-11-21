Столтенберг наголосив, що РФ досі зберігає значний військовий потенціал і має велику кількість військ.

Протягом девʼяти місяців з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія продовжує зазнавати невдачу за невдачею на фронті. І хоча Володимир Путін припустився стратегічних помилок, коли напав на Україну, не варто недооцінювати ворога.

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїй промові на сесії Парламентської асамблеї Альянсу у Мадриді, Путін зробив дві великі помилки. Він недооцінив хоробрість і волю українців до боротьби, а також рішучість союзників і партнерів по НАТО надавати підтримку Україні.

"Він думав, що зможе перемогти Україну за лічені дні. Дев'ять місяців потому Росія продовжує зазнавати невдачі за невдачею. А українці продовжують звільняти свою територію від окупації. Зовсім нещодавно – Херсон", – наголосив Столтенберг.

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Водночас генсек НАТО зазначив, що не варто недооцінювати Росію. За його словами, РФ зберігає значний військовий потенціал і має велику кількість військ.

"Росія готова нести значні втрати. І готова завдати жахливих страждань українському народу. Ми бачили, як безпілотники та ракети завдають ударів по українських містах, цивільному населенню та об'єктах критичної інфраструктури. Тому ми повинні бути готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі", – додав він.

Війна в Україні: роль НАТО

21 листопада 2022 року Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію країною-терористкою. Делегати також закликали створити спеціальний міжнародний трибунал для злочинів РФ.

9 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав українських військових, які проходять підготовку у Великій Британії. Він зустрівся з українськими військовими у місті Лідд, де похвалив їх за налаштованість і мужність, тому що Збройні сили України продовжують протидіяти жорстокій і неспровокованій агресивній війні Росії.

У жовтні 2022 року Столтенберг заявив, що в НАТО вирішили збільшити запаси боєприпасів та техніки. Це має допомогти прискорити можливості доставки боєприпасів і техніки в Україну.

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