На засіданні закликали створити спеціальний міжнародний трибунал для РФ.

Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу визнала Російську Федерацію країною-терористом. Делегати закликали створити спеціальний міжнародний трибунал для злочинів РФ.

"Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дозволить засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, а й вище керівництво Російської Федерації", - повідомив народний депутат та глава Постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Крім того, в прийнятому документі вказані наступні рішення по Україні:

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збільшення поставок озброєння;

розробка плану щодо вступу України до НАТО;

створення механізму стягнення репарацій з Росії на користь України.

Також нардеп вказав, що в резолюції закріплений принцип підтримки України з боку Альянсу до тих пір, поки це буде необхідно.

Росія - країна-терорист - що відомо

11 серпня Сейм Латвії визнав РФ державою, що підтримує тероризм. У зв'язку з цим в ЄС закликали посилити санкції проти Москви, в тому числі видачу віз громадянам Росії та Білорусі.

15 вересня американські сенатори підтримали резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму за злочини в Чечні, Грузії, Сирії та Україні. У свою чергу в МЗС РФ пригрозили розривом дипломатичних відносин з США в разі визнання Росії "країною-спонсором тероризму".

У свою чергу з листопада в Чехії депутати визнали політичний режим Росії терористичним.

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