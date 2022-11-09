Генсек НАТО висловив вдячність Британії, Канаді, Литві та іншим країнам, які беруть участь у цих навчаннях, щоб підтримати Україну в її захисті.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав українських військових, які проходять підготовку у Великій Британії.

Як повідомляє сайт Альянсу, Столтенберг на початку свого візиту до Великої Британії високо оцінив підтримку України цією країною.

Зокрема, він приєднався до міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса у південно-східному місті Лідд, у якому українські військові проходять підготовку за участі британських, канадійських і литовських інструкторів.

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Столтенберг вважає навчання українських військових "важливим прикладом того, як Сполучене Королівство, яке є дуже цінним союзником НАТО, сприяє досягненню реальних змін".

Столтенберг зустрівся з українськими військовими у місті Лідд, де похвалив їх за налаштованість і мужність, тому що Збройні сили України продовжують протидіяти жорстокій і неспровокованій агресивній війні Росії.

"Я вражений тим, що бачив. Я бачив навички, самовідданість українських солдатів, які тут проходять навчання, і мене надихає те, як багато чого вони навчаються, як багато вони можуть досягти всього за кілька тижнів, і я впевнений, що це зробить реальний внесок на полі бою", - сказав Столтенберг.

Також сказано, що з часу незаконної анексії Криму у 2014 році, союзники НАТО, у тому числі Велика Британія, США, Канада Туреччина організували підготовку для тисяч українських військових.

Навчання українських військових в Британії: що відомо

На початку вересня британське Міністерство оборони заявило про розширення учбової програми для українських новобранців, зокрема курс навчання триватиме з 3 до 5 тижнів.

Станом на 14 вересня пройшли підготовку у Британії вже близько 5 тис. військовослужбовців ЗСУ.

Норвегія вирішила приєднатися до масштабних тренувань українських військових у Британії, а також Нова Зеландія відправила 120 інструкторів у Британію для підготовки українських військових.