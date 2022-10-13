Це має допомогти прискорити можливості доставки боєприпасів і техніки в Україну.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що в Альянсі вирішили збільшити запаси боєприпасів та техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на прес-конференції у Брюсселі після завершення дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Сьогодні ми ухвалили рішення збільшити наші запаси боєприпасів і техніки для того, аби прискорити можливості доставки (в Україну - УНІАН) і використовувати процес оборонного планування НАТО для забезпечення промисловості довгостроковим попитом, якого вона потребує для збільшення виробництва", - наголосив Столтенберг.

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За його словами, агенції НАТО можуть також підтримувати союзників через спрощення процедур закупівлі та організації складських приміщень для техніки.

Запаси зброї в країн НАТО

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що країни НАТО закликають оборонні компанії збільшити виробництво зброї і боєприпасів, щоб допомогти їм відновити запаси, які зменшилися через російську агресію проти України. З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому союзники України вже надіслали зброю, боєприпаси та обладнання на мільярди доларів, що зменшило їхні власні запаси.

Зазначається, що зараз оборонні компанії в США і Європі спостерігають зростання попиту на протиповітряну оборону та протитанкову зброю. Але їм буде важко швидко збільшити виробництво після десятиліть обмежених замовлень.

Тим часом, у США вирішили інвестувати у виробництво боєприпасів, щоб забезпечити потреби України, а також підтримати свій військово-промисловий комплекс і економіку. За словами військового експерта Івана Ступака, світ зрозумів, що традиційні війни можливі і в майбутньому, тому до них треба бути готовими й інвестувати в модернізацію існуючих і виробництво сучасних видів зброї.

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