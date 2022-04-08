Обмеження діятимуть з 21:00 суботи, 9 квітня, до 06:00 понеділка, 11 квітня.

В Одеській області майже на дві доби запроваджують комендантську годину.

Про це повідомили в прес-службі Одеської обласної військової адміністрації.

"Враховуючи події, що відбулися у Краматорську Донецької області, де в результаті ракетних обстрілів вокзалу загинули 50 осіб і 98 поранені, в Одесі, 10 квітня, є загроза нанесення ракетного удару", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим за розпорядженням начальника Одеської ОВА Максима Марченка, на території області запроваджують комендантську годину з 21:00 суботи, 9 квітня, до 06:00 понеділка, 11 квітня.

"Звертаюся з проханням до одеситів і жителів області з розумінням поставитися до введених обмежень і не порушувати їх. Такі заходи необхідні, в першу чергу, для вашої безпеки, це збереже ваше життя, тому що наслідки можуть бути фатальними", — сказав Марченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська. Внаслідок удару загинули вже 50 людей, із них п’ятеро - діти. До лікарень доправили 98 постраждалих.

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