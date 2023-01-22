Росія, швидше за все, матиме труднощі з персоналом та обладнанням.

Росія, ймовірно, не впорається з оголошеними військовим керівництвом планами збільшити армію на 11% у наступні три роки.

Такі висновки оприлюднило Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки країни. Оборонне відомство нагадало, що днями міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про плани РФ збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона осіб з 2023 по 2026 рік.

Великобританія сумнівається у здатності Росії забезпечити таке розширення. Там зазначають, що плани Шойгу демонструють, що Росія має намір зберігати високий рівень військової загрози протягом довгих років після завершення війни в Україні.

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"Проте Росія, швидше за все, матиме труднощі з персоналом та обладнанням для запланованого розширення", – наголошують розвідники.

Збільшення чисельності армії РФ - що варто знати

Раніше цього тижня очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про плани РФ щодо впровадження серйозних змін у структурі Збройних сил.

Крім збільшення чисельності армії, в РФ, зокрема, вирішили відновити Московський і Ленінградський військові округи.

Крім цього, країна-агресор збирається створити самодостатні угруповання військ на окупованих територіях України, а також у в Республіці Карелія, що на кордоні з Фінляндією, сформувати армійський корпус тощо.

В серпні 2022 року президент РФ Володимир Путін вже ухвалював рішення про розширення армії РФ. Згідно з його указом, який набрав чинності 1 січня, штатна чисельність ЗС РФ мала бути збільшена на 137 тисяч.

Також Росія готується до нової хвилі мобілізації на війну проти України та вже вживає заходів для запобігання масового втечі чоловіків. Кількість підстав для відстрочки від мобілізації зменшується. Очікується, що під час цієї хвилі мобілізації РФ хоче залучити до 500 тисяч осіб.

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