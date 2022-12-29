Жителі північної частини Криму повідомляють про нові неприємності на одній з військових баз окупантів.

В районі міста Джанкой на півночі окупованого Криму пролунали вибухи вранці 29 грудня. Місцеві жителі розповіли про атаку безпілотників на військову базу росіян, пише телеграм-канал "Кримський вітер".

"Українські безпілотники, імовірно, атакували російську базу в районі села Травневе і станції Азовська під Джанкоєм", – пише канал з посиланням на підписників.

За даними видання, на станції Азовська окупанти влаштували склад боєприпасів і базу зберігання військової техніки, в тому числі РСЗВ "Град".

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Зазначається, що це вже друга атака на цю військову базу з початку війни. Уперше вона була атакована 16 серпня. Тоді пожежа і вибухи боєприпасів тут тривали майже добу.

Слід наголосити, що офіційних коментарів та підтверджень з українського боку щодо сьогоднішнього інциденту в районі Джанкоя не було.

Військова ситуація в окупованому Криму

З перших днів окупації росіяни почали перетворювати курортний півострів на величезну військову базу. 24 лютого 2022 року Росія використовувала раніше захоплений Крим як плацдарм для захоплення південних регіонів України.

Після серії поразок восени 2022 року окупанти почали готуватися до оборони півострова, який Україна планує визволити в ході поточної війни. Зокрема в Криму почали рити оборонні траншей, встановлювати протитанкові піраміди і облаштовувати мінні поля.

Також у Криму регулярно відбуваються інциденти з підривом російських військових об'єктів. Через це окупантам навіть довелося евакуювати з півострова частину свого військового флоту.

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