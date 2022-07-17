Несення бойової служби кораблями РФ здійснювалось у ракетно безпечних районах.

Російське командування передислокувало значну кількість військових кораблів з окупованого Севастополя до Новоросійська.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на отриману від ВМС інформацію.

Також ворог продовжує контроль морських комунікацій в Азовському морі з метою незаконного вивезення продукції, захопленої в Донецькій, Запоріжській областях.

Несення бойової служби кораблями РФ здійснювалось у ракетно безпечних районах в зоні прикриття берегових систем ППО, максимально наближених до узбережжя.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують наступати на сході країни. За повідомленням Генштабу, 16 липня українські сили відбили спроби штурмів ворогом на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Разом з тим ЗСУ продовжують ефективно знищувати склади з боєприпасами противника на окупованих територіях. У Пентагоні вважають, що наступ РФ значно сповільнився саме завдяки використанню Україною систем HIMARS.

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ окупантам активізувати бої на "всіх напрямках", що журналісти The New York Times оцінили як сигнал переходу Росією до більш агресивної фази війни.

Водночас, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, Путін віддав наказ захопити Харків, про що свідчить активізація обстрілів області російськими військами.

Вас також можуть зацікавити новини: