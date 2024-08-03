Лише 12 тисяч українських військових стримують 40-тисячну армію росіян біля Покровська.

Російські війська продовжують рухатись у сторону Покровська - ключового українського опорного пункту в Донецькій області. Щоб продавлювати Сили оборони вони використовують плануючі бомби та протитанкові ракети, перетворюючи все на руїни.

Як пише Forbes, Росія втрачає більше військ і техніки, ніж може дозволити собі в довгостроковій перспективі. Попри це, країна-агресор все ще має більше військ і техніки, ніж Україна, і загарбники користуються цією чисельною перевагою, щоб атакувати Покровськ.

Окупанти зосередили близько 20 полків і бригад на своєму широкому виступі на схід від Покровська. Йдеться загалом про потенційно 40 000 військових. Їхнє просування намагаються уповільнити лише шість українських бригад чисельністю близько 12 тисяч.

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Ще в травні українська аналітична група Frontelligence Insight попереджала про небезпеку на Покровському напрямку.

"Це один із найнебезпечніших напрямків на даний момент. "Росіяни мають значну кількість сил у цьому районі, які вони, безсумнівно, використовуватимуть, щоб просуватися далі. Хоча українські сили вжили заходів для стабілізації лінії, розподіл сил є нерівномірним, що робить лінію фронту нестабільною та дуже ризикованою", – стверджувала Frontelligence Insight.

Очолює українську оборону одна з найкращих бригад української армії – 47-а механізована бригада. Вона - головний оператор важкої бронетехніки українського і американського виробництва.

Однак росіяни розробили нову тактику ураження бойових машин піхоти М-2 "Бредлі". Поки потужні плануючі бомби завдають ударів по тилу, російські розвідники на мотоциклах розвідують українські позиції ближче до лінії зіткнення.

Коли вони помічають українську машину, туди під’їжджають російські протитанкові ракетники.

"За останні кілька днів кількість протитанкових ракет, випущених військовослужбовцями по позиціях Сил оборони, значно зросла", – розповіла українська аналітична група DeepState.

У п’ятницю або близько до того 47-а механізована бригада М-2 рушила до російських військ на схід від Покровська, стріляючи під час цього з 25-міліметрової автоматичної гармати. Російська протитанкова ракета влучила в нього прямо спереду, знерухомивши 34-тонну машину. Семеро членів екіпажу встигли вискочили з палаючого "Бредлі" та відійшли назад до ліній оборони.

"Українське командування хвилюється. Російське командування продовжує перекидати війська та техніку до виступу. Що буде далі – незрозуміло. Для українців промінь надії в штормі, що насувається, полягає в тому, що міську місцевість легше захищати. Чим ближче росіяни підходять до Покровська, тим важче буде підтримувати їх наступ", - зазначає видання.

Нараз поточні темпи просування противника в напрямку Покровська сповільнюються через близькість до населених пунктів. Однак для українських сил це слабка втіха, адже вони роками боролись, щоб не пустити противника до Покровська, а тепер змушені спостерігати, як ворог наближається все ближче.

Війна в Україні - ситуація біля Покровська

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що окупанти зосереджують зусилля на Покровському напрямку, кидаючи у бій найдосвідченіші штурмові підрозділи. Крім того, жорсткі бої тривають на підступах до Часового Яру.

1 серпня увечері аналітики DeepState повідомили, що російські окупаційні війська захопили населений пункт Веселе.

Британська розвідка прогнозує, що російські загарбницькі війська продовжать тактичне просування на Донеччині.

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