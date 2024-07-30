Водночас, загальна операційна здатність російські загарбницьких військ обмежена кількома факторами.

Британська розвідка відзначає, що російські загарбницькі війська продовжать тактичне просування на Донеччині.

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X, посилаючись на дані розвідки, у липні 2024 року російську сухопутні війська продовжували постійні атаки у центральній частині Донецької області. Зокрема, російські окупанти неухильно просувалися на захід, встановлюючи контроль над кількома селами і з наближенням до логістичних центів Покровська.

Також, російські сухопутні війська просунулись на північ населеного пункту Нью-Йорк, який знаходиться на лінії фронту з 2014 року. Майже напевно, що за цей населений пункт триває боротьба між Збройними силами України і російськими загарбниками.

Відео дня

"Імовірно, що Росія продовжить робити тактичні просування у найближчі тижні. Втім, її загальна операційна здатність залишається обмеженою кількома факторами, у тому числі високим рівнем втрат, обмеженою підготовкою і нестачею офіцерів", - відзначає розвідка.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше військовий експерт Сергій Грабський відзначив, що на Покровському напрямку обвалу фронту немає, російські загарбники ще далекі від міста Покровськ. Російські окупанти буквально щодня кладуть десятки своїх солдат для того, щоби прогризтися на один-два кілометри.

Ситуація на Покровському напрямку вкрай важка і швидко погіршується. Українські оборонці скаржаться на гострий брак людей та озброєнь, а також на некомпетентне командування. Про це виданню розповів неназваний боєць 31-ї Окремої механізованої бригади.

Вас також можуть зацікавити новини: