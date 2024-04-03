За його словами, спочатку Україна повинна вийти на свої законні кордони, а вже потім проводити перемовини.

Командир групи снайперів "Kurt & Company group", яка входить до 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового з позивним "Курт" негативно ставиться до того, що війна може бути заморожена. Про це він сказав у новому випуску проєкту "Станція Краматорськ".

"Як може ставитися людина, яка десять років воює? Звісно, негативно! Чому? Тому що хлопці гинули на фронті не дарма, не аби так загинуло стільки українців. Якщо ми зараз зупиняємося - все, у нас із часом заберуть і все інше. Ми маємо домовлятися, не без того, але не про те, щоб віддавати свої території. Якщо вони не хочуть помирати, ми готові зупинитись, вони виходять і ми виходимо на свій законний кордон. А потім - перемовини", - наголосив воїн.

За його словами, на цьому етапі українці можуть втратити свою державу, адже в ній має бути нація, армія та своя культура, якщо хоча б чогось не буде, то Україна тоді не зможе нею називатися.

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"Якщо людина не здатна себе ідентифікувати… Наприклад - я зі сходу України, але я знаю, що я українець, мої предки всі були козаками на Січі, то я теж українець, я знаю, що я українець. А коли людина, щоб не воювати, каже: "Мне все равно, под каким флагом жить", - то це вже не нація, це народ, як у Росії, там є натовп і народ, але там немає нації, немає коду свого. Нам потрібно десятиліттями виховувати це в людях, щоб вони розуміли свою історію, бо без історії немає майбутнього у людей. Так само армія: нам потрібно будувати й будувати, потрібно зараз усе зробити, щоб втримати армію. Україна зникне в той день, як зникнуть Збройні Сили. Сильна армія - це запорука держави. Це факт", - пояснив "Курт".

Він додав, що заклики про те, що потрібно йти на переговори або заморожувати війну є ІПСО, а люди цього не розуміють, адже це є комплексом "російської пропаганди та російської політики".

"Розумієте, у них така політика в державі, як я її бачу, - дуже така гнила, але там є фахівці своєї справи, які здатні впливати на людей, вони дуже в цьому напрямку багато працюють. Якщо наші люди зараз схилять голову і скажуть, що давайте домовлятися, щоб просто спинитися, - це вже було, вже домовлялися, відводили зброю. Як показала практика війни, з росіянами домовлятися ні про що не можна, вони не цінують своїх солдатів, а люди думають, що вони будуть цінувати інших. Ні, цього не буде. Їм і народ не важливий, там потрібно відрубувати голову, а потім вже домовлятися з іншим", - зауважив військовий.

Можливість переговорів з РФ: що відомо

Як писав УНІАН, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що посилення ролі НАТО у довгостроковій військовій підтримці України - це шлях схилити Росію до переговорів.

"Сильніша роль НАТО у координації та наданні підтримки - це шлях до припинення цієї війни у той спосіб, коли Україна візьме гору", - пояснив Столтенберг.

Водночас у публікації газети Foreign Affairs зауважили, що мирні переговори України та Росії неможливі, тому лише кардинальні зміни на фронті чи в політичному керівництві воюючих країн здатні щось змінити.

"Щоб досягти миру в конфлікті, обидві сторони повинні бути готові прийняти мінімальні вимоги одна одної. І попри взаємну відсутність прогресу, ані Росія, ані Україна не можуть проковтнути вимоги одна одної", - зазначили у газеті.

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